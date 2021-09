Fermeture de Logistics Nivelles - Carrefour assure que les problèmes logistiques diminuent

La chaîne de supermarchés Carrefour met tout en œuvre pour réapprovisionner les rayons vides des magasins, assure-t-elle. La chaîne connaît des problèmes d'approvisionnement à cause d'une grève chez Logistics Nivelles.

Mercredi dernier, le groupe logistique Kuehne+Nagel a annoncé son intention de fermer l'entrepôt à Nivelles. En conséquence, 549 personnes risquent de perdre leur emploi. Le seul client de l'entrepôt est Carrefour.

Le personnel du site de Nivelles étant parti en grève, Carrefour est confronté à des rayons vides dans ses magasins. Le supermarché ne précise pas quels produits sont concernés, ni combien de magasins ont été touchés. Logistics Nivelles stocke principalement des produits tels que pâtes, riz, moutarde,...

Mais selon une porte-parole du détaillant, la situation s'améliore. "Nous faisons tout notre possible. Nous essayons de livrer le plus de marchandises possible par tous les moyens possibles. La situation s'améliore déjà. Tous les Carrefours ne sont certainement pas concernés".