Climat - Vingt aéroports émettent à eux seuls 27% des gaz à effet de serre du transport aérien

Vingt aéroports sont responsables à eux seuls de 27% du total des émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport aérien de passagers dans le monde, les aéroports dont l'activité génère la plus grande pollution étant sans surprise situés aux États-Unis, en Europe et en Asie, selon une analyse réalisée par les think tanks et ONG environnementales International Council on Clean Transportation (ICCT), ODI et Transport and Environment (T&E).