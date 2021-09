Un public de 6 à 12ans qui réagit et débat après le film. - Cinéma parents non admis.

Faut pas chercher : les trois raisons, c’est le programme. Cinéma parents non admis, ce sont, chaque année, quatre séances exclusivement dédiées aux enfants qui aiment le cinoche et les émotions fortes. Objectif de ce ciné-club de mouflets et mouflettes, monté en collaboration avec le Festival International du Film francophone de Namur (le Fiff) : découvrir le cinéma francophone en s’amusant.