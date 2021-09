«Mourir peut attendre» : le blockbuster à 250 millions de dollars s’est fait attendre

Le covid n’a finalement pas eu raison de l’agent 007. Car comme l’ont dit et redit les producteurs Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, « c’est un film qui doit être vu au cinéma, et non ailleurs ». Plusieurs fois reportée à cause de la pandémie, la sortie du 25e James Bond, initialement prévue le 8 avril 2020, puis le 11 novembre 2020, puis le 31 mars 2021, est aujourd’hui bien actée au jeudi 30 septembre, deux jours après la première mondiale au prestigieux Royal Albert Hall à Londres.