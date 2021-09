« Je pensais à lui pour ce rôle depuis longtemps parce que lorsqu’il est à l’écran, on ne voit que lui. »

portrait

Selon les mots de Barbara Broccoli, une des productrices des derniers volets de la saga James Bond, voir Daniel Craig endosser le costume du plus célèbre agent secret de l’Histoire du cinéma était une évidence. Nous sommes au début des années 2000, et l’acteur britannique s’apprête à succéder à Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton et Pierce Brosnan pour prêter ses traits à James Bond au cinéma.