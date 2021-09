Cinq visages pour un espion

Sean Connery (1962-1967, 1971, 1983)

Il est et reste le premier, donc le plus iconique. Peut-être même le meilleur. Un James Bond charismatique, viril, peu bavard, impitoyable, le sourcil séduisant, conjuguant à merveille élégance et machisme. Un espion à l’image d’une époque noire et violente. Le personnage imaginé par Ian Fleming prend ses traits en 1962 dans James Bond contre Dr No. L’acteur écossais en fera un héros mythique, endossant six fois le smoking de 007 dans les productions EON, puis une septième fois en 1983 dans Jamais plus jamais, épisode non officiel de la saga.