Bâtiments scolaires: les écoles catholiques n’ont pas dit leur dernier mot

Quarante et un pourcents pour le pouvoir organisateur officiel qui scolarise 15 % des élèves. Mais 24 % pour les pouvoirs organisateurs catholiques qui prennent en charge, de leur côté, la moitié de la population scolaire. Normal comme équation ? Non, pour le député André Antoine (CDH). Oui, pour le ministre du Budget de la Communauté française Frédéric Daerden (PS). On parle de quoi ? De la répartition des montants alloués par l’Europe pour rénover les bâtiments scolaires francophones.

Après un premier exercice encore plus défavorable au réseau catholique, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avait fini par s’accorder sur la présente clef. Voté en commission mi-septembre, le texte bétonnant l’accord devrait être validé ce mercredi au Parlement.