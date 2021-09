Choc en vue entre les vainqueurs de l’Euro et de la Copa America: l’Italie et l’Argentine s’affronteront en juin

La rencontre a été confirmée par l’UEFA et la CONMEBOL.

L’Italie et l’Argentine s’affronteront en juin 2022, dans le cadre d’un nouveau choc entre les vainqueurs de l’Euro et de la Copa America, annoncé mardi pour trois éditions par l’UEFA et la CONMEBOL, l’instance dirigeante du football sud-américain.

Les deux instances ont prévu cette rencontre entre champions continentaux « lors de la fenêtre internationale de juin », « en un lieu qui reste à confirmer », précisent-elles dans un communiqué commun.

Elles entendent par ailleurs « renforcer leur coopération », qui concerne actuellement « le football féminin, le futsal et les catégories jeunes, l’échange d’arbitres et la formation technique », en ouvrant un bureau commun à Londres.