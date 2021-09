Veljkovic veut pouvoir retravailler

Dejan Veljkovic portait sa cause devant le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, ce vendredi, en annulation de la décision de l’Union belge de foot, confirmée par la CBAS, l’interdisant de poursuivre ses activités d’agent pendant 10 ans. Il reproche notamment à l’UB et à la CBAS une violation des droits de la défense, puisqu’il n’a pu, détaille Me Luyckx, exposer ses arguments, qu’il devait réserver uniquement à la justice dans le cadre de son statut de repenti (il demandait que la procédure disciplinaire le concernant soit scindée afin d’attendre la ratification du mémorandum). Il n’était, par ailleurs, pas membre de l’Union belge « et on se demande comment on peut exclure quelqu’un qui n’est pas membre », poursuit son avocat.