Interpellé dans le cadre du Footbelgate, Dejan Veljkovic s’était mis à table. Ses propos et accusations n’ayant pas été infirmés par l’enquête, le mémorandum scellant l’accord entre lui et le parquet va être ratifié.

Durant ce mois d’octobre, l’agent de joueurs et d’entraîneurs Dejan Veljkovic, premier justiciable belge – et jusqu’alors le seul – à obtenir le statut de repenti (la loi le permettant datait de trois mois plus tôt), devrait voir le mémorandum qui le concerne ratifié. Le quinquagénaire avait été arrêté lors de la vague de perquisitions qui avait, en octobre 2018, créé un véritable tremblement de terre dans le football belge et lancé une saga qui n’en finit pas de rebondir.