Fini les James Bond girls uniquement là pour tomber dans les bras de 007 et plaire au public masculin.

Lashana Lynch et Daniel Craig. © Reuters

Ana de Armas

Propulsée sur la scène internationale en donnant la réplique à Daniel Craig dans A couteaux tirés, et attendue dans Blonde, le biopic produit par Netflix sur Marilyn Monroe, cette Cubaine de 33 ans incarne une nouvelle James Bond girl. « Atypique », selon l’actrice elle-même qui, sur la base de ses déclarations au tabloïd britannique The Sun, défie « le stéréotype de la Bond girl en étant la plus dure des 59 ans d'histoire de la franchise