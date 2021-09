Bouli Lanners: «Ça a collé tout de suite»

De son propre aveu, « Cette musique ne joue pour personne » restera l’un des trois films sur le tournage desquels Bouli Lanners s’est le plus amusé de sa carrière.

Les deux autres sont Je suis mort mais j’ai des amis et Atomic circus. Non qu’il s’agisse de ses meilleurs films, mais il est question de ses meilleurs souvenirs. Comme il le dit, des films de potes, donc. Et des amis, ça ne se trahit pas.