Distributeurs de billets: les mauvais chiffres du futur réseau belge

« Le Soir » a pu consulter des chiffres confidentiels compilés par la Banque Nationale de Belgique : en matière d’accessibilité au cash et de nombre de distributeurs de billets mis à disposition de la population, ces statistiques n’augurent rien de bon pour l’avenir. En cause, le projet qui réunit les quatre premières banques du pays, Batopin.

En Belgique, on compte aujourd’hui 6.912 distributeurs répartis sur 3.995 endroits. Fin 2024, il en restera, selon les projections de la BNB, 4.097, éparpillés sur 2.142 emplacements. - Photo News.

D’après une large étude sur les comportements de paiements réalisée par la Banque centrale européenne (BCE), 15 % des Belges estimaient en 2020 qu’il était assez difficile ou très difficile d’accéder à un distributeur de billets et donc au cash dans notre pays. Soit de loin l’un des scores les plus élevés de la zone euro, juste derrière Malte (21 %), la Grèce (17 %) et la Lituanie (16 %). Les statistiques confidentielles compilées récemment par la Banque nationale de Belgique que Le Soir a pu consulter pourraient sensiblement faire grimper ce pourcentage de mécontents.

Le superviseur bancaire a en effet tiré la photographie du paysage actuel des machines à cash en Belgique. Et a, ensuite, fait le même exercice en incluant le projet Batopin, dont l’implantation devrait être finalisée à la fin 2024.