Bourse de Bruxelles - La hausse des taux pèse sur les marchés

En tête des baisses, Melexis (92,90) et Cofinimmo (130,50) avaient porté leurs reculs à 5,78 et 5,02 pc, WDP (35,12) et Aedifica (109,20) abandonnant 3,30 et 2,50 pc. KBC (76,58) ne gagnait plus que 0,13 pc, Colruyt (47,91) et Umicore (50,96) s'appréciant de 0,19 et 0,35 pc tandis que Solvay (107,55) était en hausse de 0,42 pc.

UCB (93,70) reculait de 1,06 pc, arGEN-X (254,80) et Galapagos (45,28) chutant de 2,49 et 3,12 pc. Ageas (40,07) avait porté son recul à 1,52 pc, GBL (94,78) et Sofina (339,00) reculant de même de 1,54 et 1,80 pc, Ackermans (148,70) et Elia (103,90) de 1,59 et 1,89 pc.

Proximus (17,12) et Telenet (32,36) avaient viré de 0,84 et 1,52 pc à la baisse, rejoignant Orange Belgium (19,50) et Bpost (7,78) qui perdaient par ailleurs 0,71 et 0,77 pc ; Aperam (46,50) chutant de 2,72 pc.

Hors BEL 20, Lotus Bakeries (5.150,00) plongeait de 8,2 pc après une importante cession de parts. Deceuninck (3,60) et Tessenderlo (32,90) restaient par contre positives de 1,1 et 2,2 pc, Exmar (4,04) et Balta (2,95) s'appréciant de 1,7 pc.