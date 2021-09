La Raffinerie tirlemontoise attend 3,3 millions de tonnes de betteraves sucrières

La betterave sucrière sera fournie par environ 4.000 agriculteurs belges et sera acheminée vers les deux usines de production de Tirlemont et de Longchamps, dans la province de Namur. L'entreprise s'attend à un total de 3,3 millions de tonnes de betteraves sucrières d'ici janvier, "ce qui promet d'en faire une campagne positive".

Les betteraves ont été largement épargnées par le mauvais été et les intempéries de juillet. C'est dû en partie à la structure de la plante: la betterave a des racines qui peuvent atteindre deux mètres de profondeur dans le sol, de sorte que ça l'ancre solidement et qu'elle subit relativement peu d'impact des inondations ou de la sécheresse. "Mais on remarque que le climat commence à jouer un rôle de plus en plus important dans le rendement", explique l'agriculteur Philippe Avermaete. "D'où notre focalisation sur une culture respectueuse de l'environnement. Nous sommes heureux de pouvoir livrer aujourd'hui (mardi, NDLR) la première cargaison de betteraves à l'usine sucrière de Tirlemont".