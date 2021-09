Basic Instinct reste un thriller en chaleur

Deux corps brillants de sueur, en plein ébat sexuel. La caméra est voyeuse, au plus près d’une riche star du rock et une blonde sans visage qui glisse une écharpe de soie blanche autour des poignets et saisit un pic à glace pour transpercer à plusieurs reprises le corps du rockeur en chaleur. Paul Verhoeven a campé le décor et installe immédiatement une ambiance sulfureuse. Il y a eu meurtre, il y a enquête. D’un côté, un flic hanté par ses démons. En face, une romancière qui a la beauté du diable. Se jouant de la réalité comme d’une fiction de roman, la ravissante blonde transforme le flic en héros d’écriture tout en l’entraînant dans une valse sensuelle et perverse. Tout se resserre et s’échauffe. Frottement de corps et de cœurs… Nick, traqué comme un animal sauvage, se sent alors pris au plus subtil des pièges. Car, pour corser le tout, l’inspecteur tombe amoureux du présumé assassin, miroir de toutes les tentations. Mais qui tire vraiment les ficelles de cette intrigue ?