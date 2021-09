On l’a croisée au sein de Détroit, près de Nick Cave, Mark Lanegan, Hugo Race ou écoutée parmi ses camarades de Nile On Wax. autant dire que ce n’est pas tous les jours que Catherine Graindorge a l’occasion de s’aventurer en solo avec son violon. Raison de plus pour apprécier « Eldorado », son petit dernier…