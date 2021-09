Gaz naturel: la flambée des prix ne se calme pas

La folle flambée des cours du gaz naturel ne semble pas connaître de fin. Ce lundi, en cours de séance, le contrat pour octobre du Dutch TTF à Rotterdam grimpait de plus de 10 %, touchant un nouveau record à 85 euros le kWh, avant de se replier sous les 78 euros. Au début du mois de septembre, le même contrat valait 50 euros, soit une augmentation de 60 %. Les causes de cet emballement sont connues. D’un côté, il y a une forte hausse de la demande, dans la foulée de reprise économique post-covid – « une reprise plus forte que prévu en Asie », note Bernard Kepenne, économiste en chef de la banque CBC. De l’autre, pour l’Europe, un approvisionnement perturbé en provenance de Norvège et Russie. Sans compter la bataille à laquelle se livrent les traders pour attirer d’un côté de la planète ou de l’autre les méthaniers remplis de gaz naturel liquéfié (GNL) qatari ou américain.