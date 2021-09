Ils ont choisi d’appeler leur groupe Echt ! Ça veut dire « vrai », en bruxellois comme en flamand. « Plus que pour le mot, qui sonne bien, on l’a pris pour la référence bruxelloise », dit Florent. « En plus, ça tombe bien puisqu’on essaie de produire des sons électroniques avec des instruments réels », ajoute Martin. « Aucun de nous n’est Bruxellois, mais on revendique qu’on s’approprie cette ville », conclut Dorian.