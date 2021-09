Wivinne Marion, 1m56 pour 52 kilos, courait non loin de chez elle, le 1er novembre 2018, lorsqu’elle a été surprise par son agresseur. Celui-ci ne lui a laissé aucune chance de survie, ont constaté les légistes, tant la violence exercée contre elle a été importante.

Xavier Van Dam, accusé de l’assassinat, du viol et de la séquestration de Wivinne Marion, ne s’est pas montré loquace, ce mardi pour le deuxième jour de son procès devant la cour d’assises de Namur. - Belga.

J’ai pas la position pour contester quoi que ce soit, mais je ne saurais pas vous en dire plus » : Xavier Van Dam (31 ans), accusé de l’assassinat, du viol et de la séquestration de Wivinne Marion (42 ans), ne s’est pas montré plus loquace, ce mardi pour le deuxième jour de son procès devant la cour d’assises de Namur. Qu’importe, la science a, comme l’ont montré les experts toute la journée, tenté de palier à cette « amnésie » à laquelle les psys ne croient pas.