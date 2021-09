Up Up Up! À Molenbeek, le cirque monte dans les tours

L’Espace Catastrophe devient « UP – Circus and Performing Arts » et déménage sur un site impressionnant à Molenbeek, avec plein de pistes (acrobatiques) pour briser la glace avec le quartier.

Visiblement, ça la démange ! Ancienne acrobate, Catherine Magis se verrait bien planter des accroches et autres dispositifs de danse verticale sur la façade des deux tours grises qui surplombent l’esplanade où s’est installé l’Espace Catastrophe, aujourd’hui rebaptisé Up-Circus and Performing Arts. Vues d’en bas, ces deux barres de logements ressemblent à des portiques aériens ou des mâts chinois. Alors, forcément, l’imagination s’y épanouit : on y voit déjà un fil tendu entre les deux tours ouvrant la voie aux funambules téméraires. Pour l’heure, les habitants de ces logements sociaux n’ont pas encore vraiment dépassé la ligne de leur balcon d’où ils ont une vue imprenable sur le nouveau refuge circassien lové au pied de leur immeuble, mais Catherine Magis ne désespère pas de les convaincre de s’aventurer jusqu’à eux et de passer le seuil de leur nouvelle demeure.