Flambée de l’énergie, hausse des prix: c’est parti pour durer?

Le mot est désormais sur toutes les lèvres dans les milieux économiques : l’inflation a fait son grand retour dans la plupart des pays développés depuis quelques mois déjà, mais son ampleur ne diminue pas, au contraire. Chez nous, les chiffres pour le mois de septembre seront publiés ce mercredi par l’Office belge de statistique, Statbel. Vu les envolées observées actuellement du côté de l’énergie, ils devraient poursuivre leur grimpette.

En août, l’inflation belge a déjà atteint 2,73 %, contre 2,27 % en juillet et 1,63 % en juin. Au niveau mondial, les raisons qui alimentent cette poussée inflationniste à mesure que le covid perd du terrain sont bien connues : une demande très forte, des goulets d’étranglement dans les usines de production, la pénurie de certains composants et des matières premières parfois beaucoup plus chères.