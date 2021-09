Nina Derwael conserve ses coachs

Le couple formé par Marjorie Heuls et Yves Kieffer restera aux côtés de la championne olympique jusqu’aux JO de Paris, en 2024. Le contrat de confiance est clair : efficacité et bien-être

La continuité, dans un contexte apaisé : le couple d’entraîneurs formé – à la ville et dans les salles de sport – par Marjorie Heuls et Yves Kieffer restera aux commandes de l’équipe féminine belge de gym, jusques et y compris les JO de Paris en 2024. Une prolongation de collaboration qui pouvait paraître évidente, eu égard aux résultats sans précédent du Team Belgium au Japon (l’or aux barres asymétriques pour Nina Derwael et une 8e place lors de la compétition par équipe, avec Maellyse Brassart, Lisa Vaelen et la très prometteuse Jutta Verkest), mais qui était pourtant en pointillé. Sujette à évaluation en tout cas, une fois retombée l’euphorie des JO.

Actif depuis 2009 à Gand, le duo français aurait sans doute pu choisir de s’en aller par la grande porte, après un titre olympique exceptionnel pour un petit pays comme le nôtre, dans une discipline universelle.