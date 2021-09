L’Enfer du Nord fait son retour au paradis

Seule classique printanière à avoir été reportée cette année suite à la réticence du préfet du Nord et des Hauts-de-France à voir l’épreuve se dérouler sur son territoire en plein rebond de l’épidémie de Covid-19, Paris-Roubaix s’annonce épique à plusieurs égards. Eloignés des forçats de la route depuis deux ans et demi, les 30 secteurs pavés inscrits au parcours de l’épreuve ont conservé leur éclat grâce à la bienveillance des « Amis de Paris-Roubaix », une association qui veille à la préservation d’un parcours qui appartient au patrimoine du cyclisme. Située en plein cœur de la forêt de Raismes-Saint-Amand-Wallers et vestige du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, la trouée d’Arenberg dégageait, lundi matin, une douce quiétude et ce, malgré la grisaille ambiante et le ronronnement produit par un camion destiné au nettoyage de voiries, l’un des très rares véhicules motorisés à pouvoir s’engouffrer dans cet environnement forestier protégé.