Hausse des prix: les entreprises font face, en espérant que le sommet est atteint

Dans le secteur de la construction, les commandes affluent et les entreprises souffrent de la pénurie de matières premières et de main-d’œuvre. - Photo News.

Du « jamais vu », du « faudrait pas que ça dure », du « on risque des faillites ». Mais aussi « ça se calme depuis mai, au pire on restera dans la situation actuelle de stabilité très haute », « le pire ce ne sont pas les prix mais les délais ». Ou encore « on ne manque pourtant pas de travail et on cherche 7.000 emplois dans le secteur de la construction en Wallonie ».

La sérieuse augmentation du prix des matières premières affecte toutes les entreprises avec des répercussions diverses selon les secteurs. Et des solutions variables qui passent de la créativité dans l’approvisionnement à la patience, ou encore d’adapter les tarifs à la journée de prestation plutôt que sur l’ensemble d’un contrat afin de pouvoir s’adapter à l’évolution des coûts.