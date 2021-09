Stéphane Adam, psychologue: «La vision du vieillissement est inégale par rapport aux époques antérieures»

Stéphane Adam, professeur de psychologie et du vieillissement, analyse les raisons de l’âgisme envers les plus de 55 ans, et ses conséquences sur notre image et notre santé.

«Nous sommes discriminants avec ce que nous allons devenir, ce que nos parents ou grands-parents sont ou vont devenir. C’est assez troublant car on intègre les stéréotypes négatifs associés au vieillissement tout au long de notre vie et ces stéréotypes vont ensuite s’appliquer à nous.» - LeSoir.

Stéphane Adam, professeur de psychologie et du vieillissement à l’Université de Liège, analyse plusieurs raisons, liées à notre société, sources de l’âgisme envers les plus de 50 ans. Se sentir âgé est très subjectif et dépend de chaque contexte : un ressenti qui a un impact sur notre santé mentale et physique.

L’âgisme touche tous les âges ?

Il y a de l’âgisme chez les jeunes, qu’on traite souvent de fainéants par exemple, mais il est quatre fois plus important envers les personnes âgées. Selon un baromètre réalisé au niveau européen, la population la plus discriminée actuellement en Europe, quantitativement, ce sont les personnes plus âgées, c’est-à-dire les plus de 50 ans. Il y a deux fois moins de ressenti de discrimination chez les plus jeunes de moins de 30 ans.