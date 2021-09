Les aînés réclament leur place dans la société

Vieux, inutile, profiteur, sourd, lent, ne touche rien aux technologies… les personnes âgées, autrefois les « vieux » ou les « seniors », comme on dit aujourd’hui pour parler politiquement correct, mais aussi nos « aînés » ou « têtes grises » – on ne sait même plus comment les nommer –, sont souvent associées à des qualificatifs négatifs. C’est ce que l’on appelle faire de l’âgisme car, normalement, une fois qu’on a 18 ans, on est « adulte », point final. Cette discrimination touche tous les âges, mais Amnesty international a voulu se pencher sur cette problématique des droits humains pour les plus de 55 ans, en excluant volontairement la situation des maisons de repos. Et le résultat est sans appel en Belgique francophone : sept aînés sur dix se disent victimes de préjugés en raison de leur âge. A méditer alors que ce premier octobre sera la Journée internationale des personnes âgées.