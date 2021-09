L’art de se prendre une claque en voulant faire jeune quand on est vieux

«Vous savez quoi? On mange à côté de Typh Barrow!» J’attends en retour un «super!», un emoji rigolard, au moins. - Mathieu Golinvaux.

Connaissez-vous Typh Barrow ? Mais si, voyons : la chanteuse made in Belgium, qui fait coach à The Voice ! Elle a l’âge de mes enfants, mais la neige qui garnit mes cheveux ne m’interdit pas de m’intéresser aux talents d’aujourd’hui.

Cet été donc, dans un restaurant que je vous conseille au passage (Racine à Lectoure, dans le Gers), j’aperçois Typh à une table voisine. Je dis « Typh » pour faire le malin, mais je ne la connais pas personnellement. Et elle ne me reconnaît pas, on est quittes (Typh ne doit pas lire Le Soir, passons…).

Je dis à madame, déjà plongée dans la carte des apéros : « Tu as vu ? C’est Typh Barrow… » Et j’ajoute : « Trop drôle ! J’envoie un whatsapp aux enfants pour leur raconter ça… » (NDLR à l’intention des lecteurs d’un certain âge : un whatsapp, c’est un message… Je suis fan.)