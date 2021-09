«Ok, Anderlecht ne perdra pas»: Delferière aurait tenu une promesse à Veljkovic et Van Holsbeeck avant le dernier titre des Mauves

Trois ans après le scandale qui a secoué le football belge, de nouvelles révélations apparaissent à la lumière du jour en marge du documentaire « Le milieu du terrain » que la RTBF diffuse ce mercredi soir. Avec un certain Sébastien Delferière comme étant, sans surprise in fine, l’un des acteurs principaux de l’affaire « Footbelgate ». Alors qu’il faisait partie des meilleurs arbitres du pays, avant d’être inculpé pour participation à une organisation criminelle, blanchiment d’argent et corruption privée, plusieurs informations peu reluisantes sont venues s’ajouter au dossier du Hennuyer.