Affaire Chovanec: après les images, la juge a désormais les paroles

Que retirer de la reconstitution qui a duré deux jours à l’aéroport de Charleroi dans le cadre de l’enquête sur la mort de Jozef Chovanec, ce ressortissant slovaque de 38 ans décédé fin février 2018 extirpé d’un avion et ensuite emmené dans une cellule de l’aéroport ? Peut-être a-t-elle permis à la juge d’instruction de mieux comprendre ce qui s’est passé et quel a été le rôle de chacun des intervenants. Ses conclusions ne seront connues que dans quelques mois, lorsqu’elle transmettra son dossier au parquet afin qu’il trace son réquisitoire et qu’il décide ou non de renvoyer un ou plusieurs policiers devant le tribunal correctionnel. Ce mardi, à l’issue des deux jours de reconstitution, le procureur général de Mons, Ignacio de la Serna, et le procureur du Roi de Charleroi, Vincent Fiasse, ont néanmoins tenu à faire part de leurs sentiments.