Eurométropole Tour: le hors-d’œuvre avant le pavé

Trois anciens champions du monde (Philippe Gilbert, Mads Pedersen et Michal Kwiatkowski) sont au départ de La Louvière pour célébrer la 80e édition de l’ancien circuit Franco-Belge.

Du haut de chacun des cinq clochers qui hissent Tournai au-delà des brumes automnales, on peut distinguer, dans la plaine fumante, les champs de patates, de maïs et de betteraves dans lesquels les tracteurs s’activent, ramenant sur les chemins étroits et tordus par les pavés, une boue collante comme le mastic dont le menuisier ne parvient pas à se débarrasser. Car les pavés, lisses, luisants, crasseux ou pointus occuperont l’actualité jusqu’à la fermeture des lampions sur le béton du vélodrome de Roubaix.