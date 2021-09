Voici pourquoi Benjamin Nicaise, en grande difficulté au Standard, est poussé vers la sortie

Le Standard a vécu une journée de mardi très agitée, avec la rumeur, qui très rapidement propagée, d’un licenciement de Benjamin Nicaise, son directeur sportif, sans que l’information ne soit jamais officialisée par le club liégeois. Celle-ci est fondée, pourtant : l’ancien joueur de Mons et du Standard ne devrait plus faire de vieux os à Sclessin, où ses heures semblent bel et bien comptées. Ce qu’il lui est reproché ? Pas tant, comme certains ont pu le penser, le niveau trop faible atteint jusqu’ici par les joueurs qui ont été recrutés durant cet été, à commencer par le Norvégien Aron Dönnum, ni même le fait de ne pas avoir réussi à se séparer d’éléments très bien payés, qui ont préféré s’accrocher à leur contrat alors que l’un ou l’autre départ aurait grandement soulagé, en termes de masse salariale, les finances du matricule 16.