Après la crise sanitaire, va-t-on vers un grand «relâchement»?

C’était il y a quelques jours dans une salle de concert bruxelloise. La musique était délicieusement rythmée et l’ambiance endiablée. La présentation du pass sanitaire à l’entrée était de rigueur. Dans la salle, le masque ne l’était plus par conséquent. Etait-ce cette contrainte levée, la musique ou ce bouillonnement social ou un peu tout cela à la fois ? Toujours est-il que, foi de participante, ce concert a été un grand moment de relâchement suspendu au cœur d’une crise sanitaire qui a peut-être fléchi mais qui se prolonge.

« Les gens étaient comme fous », explique la jeune fille. « J’en parlais à l’ami qui m’accompagnait : on a eu l’impression de redécouvrir tout un pan de vie que l’on avait oublié ne vivant qu’au sein d’un cercle restreint d’amis depuis un an et demi. Là, on retrouvait le plaisir de se mêler à des inconnus et de relâcher tout. »