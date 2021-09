WTA Chicago: Mertens à l’aise, Clijsters coince aussi en double

Après l’élimination très médiatique de Kim Clijsters (Hsieh), et l’autre nettement moins… de Kirsten Flipkens (Collins), dès le premier tour à Chicago, la 3e et dernière cartouche belge dans l’Illinois était tirée par Elise Mertens, 18e mondiale, ce mardi.

7e tête de série de l’épreuve et exemptée du premier tour, la nº1 belge défiait la jeune Daria Yastremska (72e), ancienne protégée de Justine Henin. Et quand on parle de cartouche, la balle a fusé du côté de la Limbourgeoise qui n’a mis que 1h06 pour venir à bout de l’Ukrainienne pourtant tombeuse de la Française Alizé Cornet au premier tour.

Tout en contrôle, malgré un vent tourbillonnant dans la « City », la nº1 belge l’a emporté sur le score de 6-1, 6-3 pour rejoindre, déjà, les huitièmes de finale de l’épreuve. Elle y rencontrera la Japonaise Misaki Doi (111e) ou l’Américaine Danielle Collins (28e), qui a éliminé Kirsten Flipkens (6-4, 6-2) au premier tour, lundi.