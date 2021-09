Un nouvel exploit qui va donner des ailes aux Brugeois

Pour Bruges, la vie en Ligue des champions est en quelque sorte un éternel recommencement. Présents en phase de poules pour la 5e fois en six ans, les « Blauw en zwart » y ont acquis une véritable expérience qui leur confère une certaine forme de légitimité aux yeux des ténors européens. Inévitablement considérés comme le petit Poucet de leur groupe, les hommes de Philippe Clement ne cessent néanmoins de montrer et de démontrer leur appétit grandissant au festin des grands d’Europe. Qui, aujourd’hui plus qu’hier, se concrétise par de véritables exploits sportifs.

Alors, forcément, après avoir arraché ce point exceptionnel face à la constellation d’individualités parisiennes, Bruges a abordé le collectif généralement bien huilé mais encore en rodage de Leipzig avec confiance. Et comme on ne change pas une équipe qui… preste, Clement a aligné le même onze de base que face à Paris.