Paris et Messi à la fête contre City

Il y avait un vrai air de fête, de mariage même, lors de PSG – Manchester City, premier choc de la saison dans ce groupe A, dit de la mort… Ce furent même quelque part les noces de Gana… Premier but du Sénégalais en Ligue des champions, mais surtout premier but de Messi avec le PSG pour consommer, enfin, ce mariage. Et la prise de position en tête du groupe, avec quatre points, comme… l’étonnant FC Bruges qui confirme ce qu’on peut déjà appeler une superbe campagne, avec cette victoire (1-2) chez le rival de Leipzig !

Le PSG n’a pas manqué son premier grand rendez-vous, face à un Manchester City qui venait de surclasser dans le jeu les champions d’Europe en titre, Chelsea. Le plus réconfortant sans doute pour Pochettino, c’est que ce succès 2-0 porte la marque du collectif – entraîné par Gana Gueye et Verratti – plus encore que de ses 3 ténors. Même si, et ce n’est pas rien, c’est Messi qui a scellé définitivement la rencontre à un quart d’heure du terme sur une passe de Mbappé, prétendument rejeté par l’écosystème latino-américain.