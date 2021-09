Ligue des Champions: «Gagner à Leipzig et être premier du groupe, c’est incroyable», réagit Mignolet (vidéo)

Le Club Bruges s’est imposé 1-2 à Leipzig, mardi, lors de la deuxième journée du groupe A de la Ligue des Champions. Un résultat qui permet aux Brugeois de partager la tête du groupe avec le Paris Saint-Germain. « C’est incroyable », a réagi le gardien Simon Mignolet au micro de RTL Sport après la rencontre.

« On savait que ce serait un match très difficile contre un adversaire avec beaucoup de pressing, c’est ce qu’ils ont montré », a analysé le gardien brugeois. « Mais nous sommes une équipe où l’on travaille l’un pour l’autre. On a montré ça aujourd’hui. Ce résultat est incroyable. Gagner ici et être premier dans ce groupe c’est incroyable. »