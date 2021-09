Carte blanche sur l’enseignement en FWB: lettre ouverte aux présidents de partis francophones

Cette réalité désastreuse que plus personne ne nie aujourd’hui (1) est non seulement d’une grande injustice sociale ; elle est aussi, pragmatiquement, un gâchis pour notre société en ce qu’elle mine la cohésion sociale et les capacités de ces jeunes à accéder au marché de l’emploi et à s’adapter à la transformation toujours plus rapide des compétences professionnelles attendues.

Mais il n’y a pas de formule magique pour y arriver : les transformations à apporter sont lourdes et nombreuses.

Et la transformation de la formation initiale des enseignants fait assurément partie de ces changements absolument indispensables.

Faible, lacunaire et difficile à mettre en œuvre

Or, cette réforme – qui aurait dû idéalement devancer ou à tout le moins accompagner le

démarrage du Pacte – non seulement se fait attendre mais le projet issu du cabinet Glatigny qui est en train d’être validé par le gouvernement déçoit voire désespère tout le secteur des formateurs d’enseignants et les syndicats ! Il ne rencontre pas leur adhésion car il n’est pas du tout à la hauteur des besoins des futurs enseignants au regard de l’énorme défi que leur assigne le Pacte : scolariser tous les enfants au sein d’un « tronc commun » pour les doter d’un socle commun de compétences de base à 15 ans, quelle que soit leur provenance sociale.

Ce projet de réforme de la formation initiale des enseignants est à la fois :

– faible et lacunaire en termes de contenu (2), bien éloigné des conclusions du GT4O ;

– difficile à mettre en œuvre par les formateurs d’enseignants des Hautes Ecoles comme des Universités qui sont pressurisés et ballottés de réforme en réforme, à un rythme qui ne permet pas de les digérer ;

– voué à l’échec sur ses aspects les plus utilitaires, à savoir : attirer plus d’enseignants dans le métier et les aider à y rester. En effet, comment imaginer qu’on puisse demander aux futurs enseignants de se former plus, plus longtemps sans savoir si leur barème sera adapté à l’allongement (3) de leurs études ? Ce serait contre-productif et inévitablement considéré comme du mépris.

Pourquoi cette nouvelle dérobade ?

En juin, 180 d’entre nous l’ont exprimé publiquement dans la carte blanche « Ne bradez pas la formation initiale des enseignants ». Et nous avons explicité notre analyse commune auprès des différents cabinets de la FWB.

Rien n’a bougé à ce jour. On nous dit que c’est avant tout un problème budgétaire et qu’il faudrait attendre… la prochaine législature ? Quel est le sens de cette dérobade ? Qu’est-ce que cela changerait d’attendre ?

On nous dit aussi qu’il faudrait alors faire des économies ailleurs… Pour nous, c’est du chantage et c’est inaudible : il est temps d’investir pour atteindre les buts que vous vous êtes assignés. Parce qu’il faut être conséquents et parce que les retours sur de tels investissements seront importants.

C’est ce que vous avez fait au cœur de la pandémie et c’est ce qu’il fallait faire.

C’est ce que vous vous apprêtez à faire pour la transition écologique et c’est bien ce qu’il faut faire.

Une question de choix

C’est ce que vous devriez faire pour la transformation de l’école. Sinon, c’est que vous ne la considérez, une fois de plus, pas comme réellement prioritaire.

Et les chiffres de l’évasion fiscale en Belgique nous interpellent et rendent irrecevable tout argument invoquant un manque de moyens.

L’argent public doit servir à investir pour l’avenir des générations futures : tout cela est affaire de choix. Quels sont les vôtres ?

Nous voici donc, vous et nous, au pied du mur : vous êtes les chefs de parti des ministres qui sont à la manœuvre à la FWB.

La réussite de la réforme de l’enseignement obligatoire dépend fortement de la réforme de la formation initiale des enseignants.

Nous vous demandons donc d’assumer d’aller jusqu’au bout de cette réforme en lui donnant les moyens budgétaires nécessaires à sa mise en œuvre et à la barémisation des enseignants.

Et nous sommes bien évidemment prêts à en parler avec vous.

*Signataires syndicalistes et associatifs : Jean-Pierre Coenen, Président de la Ligue des Droits de l’Enfant ; François Deblander, Infor Jeunes Bruxelles, Coordinateur du service de l’information ; Cécilia Locmant, responsable campagne et communication Lire et Ecrire Communauté Française ; Quentin Maufort, assistant social ; Saliha Mourade, citoyenne ; Tatiana Tondreau, enseignante et maman ; Noelle Renette, institutrice ; Noa Susskind, Experte en communication et mère de 2 enfants ; Annette Teutsch, maman ; Cécile Watelet, professeur de néerlandais en Promotion sociale à l’I.S.F.C.E. ; Jacques Cornet, Président de ChanGements pour l’Égalité ; Véronique de Thier, Responsable politique de la régionale FAPEO Bruxelles ; Emmanuel Fayt, Permanent communautaire SEL-SETCa ; Adrien Rosman, Secrétaire permanent communautaire SETCa-SEL ; Kelly Josse, Secrétaire permanente communautaire SETCa-SEL ; Steve Cheron, Secrétaire Permanent SETCa-SEL, Mons-Borinage ; Bernard Hubien, Secrétaire général de l’UFAPEC ; Joëlle Lacroix, Secrétaire générale de la FAPEO ; Roland Lahaye, Secrétaire général de la CSC Enseignement ; Jean Bernier, Secrétaire communautaire de la CSC Enseignement ; Frédérique Mawet, Secrétaire générale de ChanGements pour l’Égalité ; Joseph Thonon, Président communautaire de la CGSP Enseignement ; Pierre-Jean Delvoye, Permanent syndical SLFP ; Masanka Tshimanga, Présidente communautaire du SLFP Enseignement.

Signataires enseignants et formateurs d’enseignants : Maxime Bodet, maître-assistant, Haute École Albert Jacquard, Namur ; Ludivine Brocca, maître-assistante, Haute École Albert Jacquard, Namur ; Nathalie Cavalier, maître-assistante, Haute École Albert Jacquard, Namur ; Corinne Chaput, maître-assistante, Haute École Albert Jacquard, Namur ; Christine Cobut, maître-assistante, Haute École Albert Jacquard, Namur ; Christel Derydt, maître-assistante, Haute École Albert Jacquard, Namur ; Sandrine Duchesne, maître-assistante, Haute École Albert Jacquard, Namur ; Laura Fontaine, maître-assistante, Haute École Albert Jacquard, Namur ; Marie-Noëlle Haesebrouck, maître-assistante, Haute École Albert Jacquard, Namur ; Christophe Laduron, maître-assistant, Haute École Albert Jacquard, Namur ; Emmanuelle Libon, maître-assistante, Haute École Albert Jacquard, Namur ; Arnaud Luyckx, maître-assistant, Haute École Albert Jacquard, Namur ; Sandrine Nicolas, maître-assistante, Haute École Albert Jacquard, Namur ; Sarah Nicolas, maître-assistante, Haute École Albert Jacquard, Namur ; Sophie Pirotte, maître-assistante, Haute École Albert Jacquard, Namur ; Isabelle Sacré, maître-assistante, Haute École Albert Jacquard, Namur ; Joachim Sosson, maître-assistant, Haute École Albert Jacquard, Namur ; Thierry Wesel, maître-assistant, Haute École Albert Jacquard, Namur ; Araceli Montilla, maître assistante, Haute École Lucia de Brouckère ; Benoit Caudron, maître assistant, Haute École Lucia de Brouckère ; Barbara Pirlot, maître assistante, Haute École Lucia de Brouckère ; Yannick Mwape, maître assistant, Haute École Lucia de Brouckère ; Elisa Obradovic, maître assistante, Haute École Lucia de Brouckère ; Stéphanie Descampe, maître assistante, Haute École Lucia de Brouckère ; Edith Singleton, maître assistante, Haute École Lucia de Brouckère ; Marie-Astrid Buelens, maître assistante, Haute École Lucia de Brouckère ; Aurélie Giovine, maître assistante, Haute École Lucia de Brouckère ; Nathalie Raes, maître assistante, Haute École Lucia de Brouckère ; Sylvie Evinck, maître assistante, Haute École Lucia de Brouckère ; Isabelle Bauthier, maître assistante, Haute École Lucia de Brouckère ; Graciele Laura Silva, maître assistante, Haute École Lucia de Brouckère ; Nathalie Palekto, maître assistante, Haute École Lucia de Brouckère ; Anne Vanseveren, maître assistante, Haute École Lucia de Brouckère ; Francesca Scarito, maître assistante, Haute École Lucia de Brouckère ; Thomas Claus, MA à la Haute Ecole Galilée ; Sandrine Celis, responsable de section HEG ; Valérie De Hoe, MA ISPG ; Véronique Henin, MA en Anglais à l’ISPG ; Sabine Van Mosnenck, responsable section fondamental à l’ISPG ; Nathalie Galland, Conseillère RFIE à la HEG ; Caroline Hanciaux, MA à la HEG ; Alexandra Paul, psychopédagogue à l’ISPG ; Marie Gillain, MA en langue française à l’ISPG ; Pierre Lebrun, MFP à l’ISPG ; Jonathan Buscarlet, MA à l’ISPG ; Sandrine Wawrzyniak, MA à l’ISPG ; Nathalie Hancisse, MA en Anglais à la HEG ; Denis Crutzen, MA à l’ISPG ; Anne-Sophie Romainville, MA en didactique du français à la HEG ; Laurence Bregentzer, MA à la HEG ; Dominique Loubris, MA à la HEG ; Marie Palm, MA à l’ISPG ; Agnès Van Cangh, MA de français à l’ISPG ; Florian Payen, MA à la HEG ; Eric Bothy, MA à la HEG ; Béatrice Herbert, MA à la HEG ; Noémie Stercq, conseillère RFIE à la HEG ; Etienne Forget, MA à l’ISPG ; Baudouin Groessens, MA en histoire à la HEG ; Arnaud Groessens, Détaché pédagogique à ATD ; Alexandra Convent, MA à l’ISPG ; Françoise Baetmans, MA à l’ISPG ; Sylvain Corillon, Psychopédagogue à la HEG ; Marie-Claire Jonnaert, enseignante retraitée ; Christophe Jambers, MA à l’ISPG ; Nathalie Zuyderhoff, MA à l’ISPG ; Françoise Pendville, enseignante à l’ISPG ; Marie Dev Plee, professeur de néerlandais à l’ISPG ; File Kuraj, enseignante à l’ISPG ; Thérèse Gilbert, MA à l’ISPG ; Soledad Ferreira, maître-assistante en didactique du français – HE2B département pédagogique et chercheuse en sciences de l’éducation- ULB ; Geneviève Hauzeur, maître-assistante – HE2B ; Marie-Eve Ronveaux, Maître-assistante en éducation musicale et formation géographique ; Erminda Ianiri, MA en Education Physique – HE2B ; Stéphanie Iserbyt, maître-assistante en Sciences HE2B ; Nicolas Tybergin, n MA Langues germaniques HE2B ; Isabelle Van Malder, MA en psychologie – psychopédagogue- HE2B ; Christine Caffieaux, MA HE2B ; Catherine Dehon, MA en didactique du français HE2B ; Chloé Rocourt, MA en philosophie HE2B ; Nora Hocepied, MA HE2B ; Sara Devaux, MA HE2B ; Graziella Deleuze, MA en didactique du français HE2B ; Dominique Croiselet, professeur de français HE2B ; Maud Delepiere, chercheuse en sciences de l’éducation à l’ULB et maître-assistante HE2B ; Patrick Romain, MA en sciences mathématiques HE2B ; Michaël Van Royen, MA en psychologie et en TICE HE2B ; Serge Bastin, MA en psychologie, pédagogie, méthodologie et orthopédagogie HE2B ; Christophe Chanoine, MA en psychologie et pédagogie HE2B ; Fabien Deflorenne, MA en communication HE2B ; Eric Robette, MA en informatique de gestion HE2B ; Séverine De Baets, MA en pédagogie HE2B ; Annick Perona, MFP HE2B ; Arnaud Dezwaene, MA en histoire HE2B ; Sarah Gigot, MA en psychopédagogie HE2B ; Pascal Decraye, MA en psychologie et pédagogie HE2B ; Amandine Jamsin, MA en didactique du français HE2B ; Pascal Vekeman, MA en psychopédagogie HE2B ; Johanne Corduant, MA en langues germaniques HE2B ; Pauline Borer, MA en langue française à HELMo ; Nathalie Bourdouxhe, MA en sciences géographiques à HELMo ; Emilie Bovy, MA en sciences à HELMo ; Françoise Budo, MA en sciences sociales à HELMo ; Stephan Charles, MA en sciences mathématiques à HELMo ; Philippe Cheyrels, MFP en primaire à HELMo ; Sarah Close, MA en psychopédagogie à HELMo ; Marie-Cécile Collard, MA à HELMo ; Eric Collet, MA en éducation physique à HELMo ; Mélanie Collinge, MA en Sciences à HELMo ; Carole Crasson, MA en pédagogie et méthodologie à HELMo ; Charlotte Dedericks, MA en psychopédagogie à HELMo ; Marie-Pierre Defraiteur MA en sciences géographiques à HELMo ; Alix de Harenne, MA en psychopédagogie à HELMo ; Françoise Dieudonné – Secrétaire de section à HELMo ; Céline Dispas, MA en langue française à HELMo ; Pierre-Yves Duchateau, MA en français à HELMo ; Hélène Fourneau, MFP à HELMo ; Pascaline Gevers, MA en sciences mathématiques à Helmo ; Julie Herion, MA en pédagogie à HELMo ; Emilie Herwats, MA en mathématiques et physique à HELMo ; Thomas Jungblut, MA en TICE à HELMo ; Véronique Laurent, MA en éducation musicale à HELMo ; Charlène Leroy, MA en psychopédagogie à HELMo ; Anouchka Lilot, MA en physique à HELMo ; Isabelle Magnée, MA en éducation physique ; Alice Muselle, MA en psychopédagogie à HELMo ; Jean-François Pondant, MFP dans l’option français à HELMo ; Calogera Rivituso, MA Langue française à HELMo ; Pascale Saintrond, MA en éducation musicale à HELMo ; Michel Thiry, MA en histoire à HELMo ; Rémy. Lambert, MA en régendat mathématiques à HELMo ; Isabelle Maleux, MA en Psychopédagogie à Helmo ; Marie Pirenne, MA en sciences géographique à HELMo ; Michel Renard, MA en psychopédagogie à HELMo ; Denis Rogister, Directeur du cursus Instituteur préscolaire à HELMo ; Giovanna Sacco, MA en psychopédagogie et éducation musicale à HELMo ; Marie-Noëlle Tenaerts, MA en sciences sociales à HELMo ; Vandermeulen Mary, MA en éducation physique à HELMo ; Martine Wilmots, MA en langues germaniques à HELMo ; Pascale Bonnet, MA en langues germaniques à HELMo ; Gaetan Bottin, MA en géographie à HELMo ; Laurence Vanspeybroeck MA à la HE Vinci ; Isabelle Roels, MA à la HE Vinci ; Xavier Liesenborghs, MA à la HE Vinci ; Jean-Marc De Laever, MA à la HE Vinci ; Cécile Goossens, MA à la HE Vinci ; François Landercy, MA à la HE Vinci ; Thierry Evrard, MA à la HE Vinci ; Dominique Debucquois, MA à la HE Vinci ; Rudi Wattiez, directeur-adjoint du secteur Sciences humaines et sociales à la HE Vinci ; Valérie Moinet, MA à la HE Vinci ; Andras Bokor, MA à la HE Vinci ; Elodie Pénillon, MA à la HE Vinci ; Laurent Clairembourg, MA à la HE Vinci ; Laurence Balleux, MA à la HE Vinci ; Julien Federinov, coordinateur de la section Primaire à la HE Vinci ; Catherine Parmentier, MA à la HE Vinci ; Michèle François, secrétaire de la section Primaire à la HE Vinci ; Elise Gauthy, MFP à la HE Vinci ; Christine Muller, MFP à la HE Vinci ; Daniel Maes, directeur du secteur Sciences humaines et sociales à la HE Vinci ; Laurence Grosfils, MA à la HE Vinci ; Aurore Van Bogaert, MA à la HE Vinci ; Ingrid Bertrand, MA / chargée de cours invitée à l’Université Saint-Louis-Bruxelles ; Bénédicte Deville, MA à la HE Vinci ; Caroline Tordoir, MA à la HE Vinci ; Marielle Wyns, MA à la HE Vinci ; Laurence Famelart, MA à la HE Vinci ; Astrid Roegiers, MA à la HE Vinci ; Thomas Barrier, ULB ; Cécile Moucheron, Professeure de didactique, ULB ; Pierre Van den Dungen, Chargé de cours ULB ; Dan Van Raemdonck, Professeur ULB ; Charlotte Vanhalme, Chargée de cours ULB ; Jean-Christophe de Biseau d’Hauteville, Professeur ULB ; Hichem Dahmouche, Chercheur en sciences de l’éducation, l’ULB ; Thierry Massart, ULB ; Michele Cincera, ULB ; Andrea Rea, Professeur ULB ; Christian Orange, Professeur en sciences de l’éducation, ULB ; Dorothée Baillet, Postdoctorante en Sciences de l’Éducation, ULB ; Odile Gilon, ULB ; Frédéric Robert, Doyen de l’Ecole polytechnique de Bruxelles, ULB ; José-Luis Wolfs, Professeur en sciences de l’éducation, ULB ; Bernard Rey, Professeur, ULB ; Yann Lhoste, Professeur en sciences de l’éducation, l’ULB ; Jean-François Flot, Professeur et formateur d’enseignants en biologie, ULB ; Pasquale Nardone, Professeur de didactique de la physique, l’ULB ; Jean-Michel Decroly, Professeur ULB ; Cécile Mairesse, ULB ; Nathalie Guissard, Professeur ULB ; Elsa Roland, Chercheuse à l’ULB et enseignante en HE ; Vanessa Hanin, professeure UCLouvain ; Xavier Dumay, professeur UCLouvain ; Olivier Servais, professeur UCLouvain, doyen faculté ESPO ; Christian Maroy, professeur émérite UCLouvain/Université de Montréal ; Pascal Vekeman, collaborateur pédagogique agrégation UCLouvain et maître-assistant en psychopédagogie HE2B ; Joseph Pirson, collaborateur scientifique UCLouvain ; Mathieu Bouhon, professeur UCLouvain ; Coryse Moncarey, doctorante UCLouvain ; Vincent Wertz, professeur UCLouvain ; Jean Goossens, Collaborateur pédagogique agrégation UCLouvain ; Emilie Wilmet, assistante UCLouvain ; Géraldine André, professeure UCLouvain ; Barbara De Cock, professeure UCLouvain ; Jean-Marie De Ketele, professeur émérite UCLouvain ; Isabel Raemdonck, professeure UCLouvain ; Hervé Pourtois, professeur UCLouvain ; Miguel Souto Lopez, professeur UCLouvain ; Hugues Draelants, professeur UCLouvain ; Michel Bonami, professeur émérite UCLouvain ; Margherita Bussi, professeure UCLouvain ; Marie Verhoeven, professeure UCLouvain ; Geoffrey Lenoir- Psychopédagogue HELHa ; Chantal Lécolier, formatrice d’enseignant-e-s à la HELHa ; Céline Mousset, formatrice d’enseignant-e-s à la HELHa ; Mar Degand, formateur d’enseignant-e-s à la HELHa ; Jean-Michel Brogniet, formateur d’enseignant-e-s à la HELHa ; Max Reimer, enseignant à Singelijn Second’Air de Schaerbeek ; Stéphane Culot, professeur au Collège St Michel d’Etterbeek ; Jalale Soussi, enseignant à l’Institut Ilya Prigogine ; Stéphane Gingold, Campus Reyers ; Christian Brodkom, Ecole Escale ; Eric Vanardennen, enseignant ; Sulejmani Feride, enseignante maître assistante, HELB ; Sophie Godmann, enseignante, HELB Prigogine ; Pascale Blanpain, enseignante, Collège St Michel Etterbeek ; Jean-Philippe Stiévenart, enseignant ; Yves Delaye, enseignant, Institut Saint-Julien Auderghem ; Julie Marenne, Institut Saint Charles ; Jean-Philippe Stiévenart, Enseignement spécialisé à l’ITESS, Ath ; Mickael Saulx, enseignant en secondaire ; Anas Zaytouni, directeur de la catégorie pédagogique – Haute Ecole Francisco Ferrer ; Anne Dubreucq, maître assistante HEFF ; Nedjelka Candina, Maître assistante psychopédagogue HEFF ; Raehda Kabir, Maître assistant psychopédagogue HEFF ; Anne Vanlangenhoven, Maître Assistante HEFF ; Marcel Roelands, Maître Assistant HEFF ; Sophie Vancutsem, Maître Assistante HEFF ; Bernard Fontaine, Maître Assistant psychopédagogue HEFF ; Mauranne Detré, Maître Assistante HEFF ; Fanny Verstraeten, psychopédagogue Hénallux ; Bénédicte Williot, maître-assistante en psychopédagogie et coordinatrice des stages Hénallux ; Cathy Verdonck, maître-assistante Hénallux et déléguée syndicale CSC ; Stéphane Beaume, maître-assistant Hénallux ; Delphine Haesaerts ; Laurent De Wachter, co-coordinateur de la formation initiale d’enseignant en éducation physique Hénallux, conseiller technique UCL ; Geneviève Dufaux, maître-assistante en pédagogie Hénallux et citoyenne ; Véronique Petit, maître-assistante en psychopédagogie Hénallux.

(1) Cette réalité a été largement objectivée par l’état des lieux de l’enseignement obligatoire au début du processus du Pacte pour un enseignement d’excellence.

(2) La carte blanche : « Ne bradez pas la formation initiale des enseignants ! »