Suspicion de fraude dans le football belge: «Des montres offertes par Mogi Bayat pour influencer les playoffs de 2014»

Ceux-ci ont pu faire l’objet de certaines irrégularités révèle la RTBF. « Plusieurs acteurs remettent en cause les playoffs 2013-2014 remportés par Anderlecht au terme d’un sprint final haletant. Plusieurs questions se posent : certains matches auraient-ils pu être truqués ? Et surtout, quel rôle Mogi Bayat a-t-il joué là-dedans ? », s’interroge le documentaire qui essaie aussi de déterminer le rôle de Genk dans l’issue du championnat alors que le Standard avait terminé en tête de la phase classique avec 2 points d’avance sur le FC Bruges (2e) et 10 sur Anderlecht (3e).