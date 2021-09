Le monde dans un verre d’eau

Quatre ans après sa dernière exposition bruxelloise, Philippe Cognée (1957) revient chez Daniel Templon avec un ensemble de tableaux inédits empreints de l’ambiance intime de son atelier confiné, près de Nantes. Un dialogue subtil et profond entre le plein et le vide, l’espace domestique et la nature. Lauréat de la Villa Médicis en 1990, nominé au prix Marcel Duchamp en 2004, l’homme a bénéficié de nombreuses expositions personnelles et plusieurs s’annoncent dans de grands musées : la Collection Lambert à Avignon et le Musée Bourdelle, le Musée de l’Orangerie l’année suivante. Après l’accumulation d’objets caractéristique des séries précédentes – supermarchés, autoroutes, tours, abattoirs et fleurs –, Cognée consacre ses dernières compositions aux objets d’atelier, frôlant une nouvelle fois l’abstraction pour proposer une interprétation originale de son environnement quotidien et sublimer une réalité quasi désincarnée.