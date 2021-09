Les joyaux surréalistes d’Isy Brachot en vente

Les Isy Brachot forment une dynastie. D’amoureux de l’art, des livres, des ouvrages précieux. Cela a commencé avec Isy I, qui créa une galerie et fonda la revue L’art belge en 1919 ; s’est continué avec Isy II, qui ouvrit la galerie à la modernité et édita lui-même des textes célèbres de Barbey d’Aurevilly, Verhaeren, Renard ; s’est perpétré avec Isy III, qui fut le grand complice du mouvement surréaliste et se constitua une large bibliothèque littéraire liée à ce mouvement capital ; et se poursuit toujours avec Isy IV, qui expose de jeunes artistes.