«Le meilleur du Real», «pas décisif»: la presse espagnole divisée sur le match d’Hazard (vidéo)

Dans le groupe D de la Ligue des champions, la surprise de la soirée a eu lieu à Madrid où le Sheriff Tiraspol est venu arracher la victoire, 1-2, sur la pelouse du Real. Plus

Avec Thibaut Courtois dans les buts et Eden Hazard aux côtés de Benzema et Vinicius, le Real a concédé le but d’ouverture des pieds de Jakhshibaev (0-1, 25e). Le Français a remis les équipes à égalité sur penalty (1-1, 65e), mais l’équipe moldave a triomphé grâce à un goal dans les derniers instants de Thill (1-2, 90e).

Eden Hazard a été remplacé avec trois de ses coéquipiers à la 66e, après le but de Benzema, sans avoir pu réellement marquer la rencontre de son empreinte. Mais le Belge a essayé…