Immoweb lance un nouvel outil pour connaître le prix moyen du mètre carré en Belgique

Knokke-Heist est la commune belge la plus chère de Belgique selon le prix du mètre carré, révèle mercredi un nouvel outil gratuit lancé par le site immobilier Immoweb. Cette carte des prix permet de connaître le prix moyen du mètre carré à une adresse donnée. En Belgique, un mètre carré de surface habitable coûte ainsi en moyenne 2.135 euros, alors qu’à Knokke-Heist, il est de 4.987 euros.

Sept des dix communes les plus chères de Belgique sont situées dans la région de Bruxelles-Capitale. En Flandre, Knokke-Heist est suivie par Nieuport (3.784 euros par mètre carré) et Kraainem (3.369 euros). En Wallonie, c’est Ottignies-Louvain-la-Neuve qui obtient la première place avec un prix moyen du mètre carré s’élevant à 3.162 euros, devant Waterloo (2.819) et La Hulpe (2.785). La rue la plus chère du pays est la rue du Buisson à Bruxelles, où un mètre carré de surface habitable coûte en moyenne 5.449 euros.