Diables rouges: Roberto Martinez porte la parole d’une campagne sur la santé mentale

Roberto Martinez s’est fait le porte-voix de la campagne de la FIFA #ReachOut sur la santé mentale des footballeurs rejoignant le courant d’une réflexion plus générale sur la santé mentale des sportifs.

L’instance mondiale du football a publié mercredi un article dans lequel le sélectionneur espagnol des Diables rouges s’exprime sur un sujet qui selon lui « touche tout le monde », lui qui a été joueur à une époque où « s’exprimer et montrer ses ‘faiblesses’ était mal vu. On avait l’impression que tout le monde devait être un superhéros. »

Les mentalités commencent à changer et de nombreux sportifs évoquent ouvertement le sujet. Les exemples les plus récents et les plus médiatisés concernent notamment la gymnaste américaine Simone Biles et la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka.