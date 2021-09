Exposition universelle de Dubaï dès ce vendredi: Besix livre le pavillon belge

Comme pour Milan 2015, le constructeur belge s’est chargé de l’édification du bâtiment qui représentera la Belgique à Dubaï. On doit son architecture à Vincent Callebaut et au bureau Assar.

L’Exposition universelle qui doit se tenir à Dubaï à partir de ce 1er octobre promet une belle affluence en raison de son report d’un an suite au covid. Et parce qu’on ne change pas une équipe qui gagne, refrain bien connu, c’est Besix qui s’est chargé de la construction du pavillon belge. L’entreprise de construction belge avait déjà réalisé le pavillon belge pour l’Expo de Milan en 2015. Celui-ci a été livré la semaine dernière à BelExpo, le commissariat général belge pour les expositions internationales. Le bâtiment à l’aspect futuriste a été conçu conjointement par le groupe Besix et les architectes belges Vincent Callebaut et Assar.