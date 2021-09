Conflit israélo-palestinien - Des sociétés belges épinglées pour leurs liens avec des colonies israéliennes (2)

Un rapport rédigé par une vingtaine d'associations (dont le CNCD ?11.11.11 et son équivalent flamand, Faitfin, la CNE et la Fédération internationale des droits de l'homme) pointe du doigt 672 banques et institutions financières européennes pour leurs liens avec des entreprises actives dans la présence de colonies israéliennes en Palestine. Le nom de plusieurs entreprises belges figurent dans le rapport.