Bourse de Bruxelles - Timide rebond du BEL 20

Il était par contre freiné par la chute de 2,4 pc de Galapagos (44,17) et la baisse de 0,6 pc de ses poids-lourds AB InBev (50,02) et KBC (76,08). Sofina (343,60) et Ageas (40,29) remontaient de 1,3 et 0,5 pc, Elia (104,80) et Melexis (93,60) de 0,8 pc. Solvay (108,45) et UCB (94,02) valaient 0,8 et 0,3 pc de plus que la veille, arGEN-X (256,50) récupérant 0,7 pc. Proximus (17,06) était négative de 0,3 pc et Telenet (32,42) positive de 0,2 pc, Orange Belgium (19,86) repartant par ailleurs de 1,8 pc à la hausse tandis que Bpost (7,67) perdait 1,4 pc. Cofinimmo (132,30) et WDP (35,52) récupéraient 1,4 et 1,1 pc, Aedifica (109,90) remontant de 0,6 pc.