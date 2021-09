En finir avec les idées reçues sur la migraine

La migraine, Christian Gérard la connaît bien, elle le fait souffrir depuis plus de 50 ans. « Les premières crises dont j’ai le souvenir sont apparues à l’âge de 13 ans. Je me rappelle qu’à l’époque, il m’arrivait de devoir interrompre mes jeux pour aller me coucher dans le noir et dans le calme », témoigne celui qui est aujourd’hui le président de la Ligue belge contre les céphalées. Jusqu’à l’âge de 25 ans, la migraine se rappelle à lui de temps à autre, sans impacter son quotidien. Ce n’est que plus tard que le problème de Christian s’aggrave sensiblement, au point de laisser la migraine guider son orientation professionnelle. Il écume alors les médecins et les spécialistes sans apercevoir l’ombre d’une solution. Autour de lui, certains évoquent un mal psychologique. Nombreux sont en effet ceux à avoir alimenté cette idée. Pour Balzac, la migraine n’était rien d’autre que la maladie la plus facile à feindre pour les femmes désireuses de décliner les avances sexuelles de leur partenaire.