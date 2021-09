Prix de l'énergie - L'inflation poursuit sa progression, poussée par les hausses des prix de l'énergie (2)

L'inflation a poursuivi sa progression en septembre, s'établissant à 2,86%, contre 2,73% en août, indique mercredi l'office de statistiques Statbel. Elle s'élevait encore à 2,27% en juillet et 1,63% en juin, et n'avait plus été aussi élevée depuis février 2017 (2,97). La dernière fois qu'elle avait été supérieure à 3%, c'était en avril 2012 (3,19 %).

Sur base de l'indice santé, l'inflation s'élève à 2,29%, contre 2,30% en août, ajoute Statbel.

Cette forte hausse de l'inflation est due aux augmentations des prix des produits énergétiques, explique l'office de statistiques. L'inflation de l'énergie s'élève ainsi à 19,37%, contre 17,15% en août. Il faut débourser 17,3% en plus pour acquérir de l'électricité par rapport à l'an dernier. Le gaz naturel coûte lui 48,9% de plus comparé à l'an passé. Le prix du gasoil de chauffage, lissé sur 12 mois, a reculé de 4,7% en un an tandis que les carburants coûtent 18,5% de plus. Sur base mensuelle, les prix du gaz naturel ont légèrement augmenté par rapport au mois précédent (+1,0%) tandis que ceux de l'électricité ont légèrement diminué (-0,3%).

Hors produits énergétiques, le taux d'inflation baisse à 1,35% en septembre, contre 1,40% en août.

En ne tenant pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, l'inflation sous-jacente s'établissait à 1,61% en septembre, en baisse par rapport au mois d'août (1,65%).