Nous sommes le vendredi 27 octobre 2017. Sur le coup de 22h37, l’arbitre Sébastien Delferière siffle la fin de la rencontre entre le Sporting de Charleroi et La Gantoise sur le score de 2-1 pour les Carolos. Un match très certainement truqué. Voici une anecdote particulièrement troublante, qui s’est déroulée en salle de presse, en présence des arbitres du VAR, et jamais dévoilée jusqu’ici…

« L’arbitrage offre la victoire aux Zèbres » : À l’époque, votre journal avait vu juste et clairement senti l’oignon… Les Buffalos pouvaient logiquement se sentir frustrés à l’issue des 95 minutes. En cause : deux pénaltys non sifflés par l’arbitre de la rencontre, Sébastien Delferière, ce fameux homme en noir inculpé dans le cadre du « footballgate » et licencié pour faute grave par l’Union Belge de football.